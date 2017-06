Torna in Giappone il Pokémon train

Il celebre Pokèmon Train torna sui binari giapponesi per attraversare le zone colpite dallo tsunami nel lontano 2011. Entrato in servizio per la prima volta l’anno successivo, ha trasportato durante i suoi viaggi bene 40 mila passeggeri.

Attraversare il Giappone sul Pokèmon Train!

In occasione della stagione estiva, in Giappone a differenza nostrana rivoluzionano i vagoni dei treni con un restyling, per attirare i turisti e allo stesso tempo per ricordare o festeggiare determinati avvenimenti.

Il treno dei Pokèmon percorrerà la Ofunato Line che collega la stazione Ichinoseki nella prefettura di Iwate alla stazione di Kesennuma nella prefettura di Miyagi durante il periodo estivo con inaugurazione prevista per il 15 Luglio.

Il treno partirà alle ore 11:01 dalla stazione di Ichinoseki ed arriverà alle ore 12:51 alla Kesennuma, i biglietti possono essere prenotati qui! Il Pokèmon Train rientra nelle iniziativa indette dalla regione per alleviare le sofferenze della popolazione colpite dal tragico evento.

Non è di certo la prima volta che assistiamo ad un treno a tema, se vi siete recati almeno una volta in Giappone avrete assistito a Treni di Anime, Manga o Videogiochi. Se vi trovate nel sol levante durante il periodo estivo, potete farvi un viaggio a bordo del Pokèmon Train.