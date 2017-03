Hokkaido: Arriva la Pizza RAMEN

Avete mai pensato di fondere la Pizza al Ramen? Qualcuno l’ha fatto ed ha dato origini ad una stramba ma gustosa prelibatezza che potete assaporare in Giappone, per la precisione a Hokkaido.

Pizza Ramen: La nuova trovata giapponese

Non è di certo la prima volta che in Giappone fondono due differenti cibi per dare vita a qualcosa di originale e allo stesso tempo gustoso, è accaduto per la precisione al ristorante Menkoiya di Ebetsu in Hokkaido. Collocato dalla parte opposta rispetto alla fabbrica dei noodles istantanei Ebechun Ramen, il classico menù con il Ramen e le sue varietà prevede miso, tonkotsu e brodo di sosia ad un costo di 450 yen, circa 4 dollari.

A partire da qualche mese, se vi recate in Giappone presso la suddetta località, potete assaggiare la nuova pizza Ramen, una pizza composta da ramen croccante, formaggio, mais e molti altri ingredienti tra cui gocce di tabasco, condimenti vari come la salsa di pomodoro. La pizza ramen ovviamente non è l’unica prelibatezza che potete trovare, vi è anche il ramen latte in onore del patrimonio caseificio di Hokkaido, una versione cremosa con l’aggiunta di latte ed ovviamente brodo di miso.