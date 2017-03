Pokèmon: Una danza speciale per i Magikarp dal Giappone

Chi segue i Pokèmon sicuramente conosce i Magikarp, i quali di recente, sono stati protagonisti dell’annuncio di un videogioco a tema in arrivo sul mobile. Quest’oggi vogliamo condividere con voi un video proveniente dal Giappone, nel quale è possibile assistere al tormentone del momento.

Una danza per i Magikarp

L’originalità dei Giapponesi e la loro stravaganza non ha limiti. Alcuni ragazzi hanno deciso di realizzare un video dimostrando la loro grande passione per uno dei Pokèmon acqua più amati dal pubblico, i Magikarp, dedicandogli una canzone speciale con tanto di balletto. Il brano nonostante risulti ripetitivo è in grado di entrare nella testa di coloro che lo ascoltano, per cui potrebbe causare dipendenza, vi abbiamo avvisato!

Ironia a parte, vi rammentiamo prima di lasciarvi al video del balletto, che nel corso dell’anno in Giappone e probabilmente anche in terra nostrana a distanza di mesi, sarà disponibile un nuovo videogioco sui Pokèmon che vedrà come protagonista Magikarp. Non ci è ancora dato di sapere che tipo di gioco sia, per cui non ci resta che attendere, non appena avremo ulteriori dettagli non esiteremo a condividerli con voi.

Detto questo non possiamo far altro che augurarvi una buona visione: