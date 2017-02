Giappone: La casa più stretta del mondo in realtà è spaziosa

Come sapete amiamo trattare argomenti di questo tipo in quanto la nostra specialità è nel ricercare stramberie, originalità e curiosità provenienti dal Sol Levante per poi condividerle con voi. Quest’oggi vogliamo parlarvi della casa Giapponese più stretta al mondo esternamente ma spaziosa interamente, a dimostrazione di come l’apparenza inganna.

Giappone: La casa dalle false apparenze

La casa che vedete nella foto riportata in alto e nella galleria a fine articolo, è la River Side House, una piccola abitazione costruita su un terreno triangolare alla fine di un vicolo cieco e delimitata da una strada e un fiume (tipico delle case giapponesi). E’ localizzata a Horinouchi (Tokyo) ed è stata progettata da Mizuishi Architect Atelier, abitata da una famiglia composta da 3 persone. Esternamente sembra stretta ma internamente è tutt’altro che piccola e scomoda, rivela ampi spazi e vivibili.

La casa triangolare ha dimensioni di 55.24 mq ed è composta da due piani ed un soppalco. La pareti bianche danno spazio a grandi vetrate che consentono alla luce di illuminare l’abitazione in pieno giorno, al primo piano si trovano le stanze da letto mentre a quello superiore la zona giorno da cui si accede ad un soppalco adibito a stanza dei giochi ed illuminato da dei lucernai che si aprono sul tetto a spiovente.

La stanza degli ospiti è stata costruita sul lato in cui la casa si restringe e in direzione del fiume. Sul tetto vi è un posto auto con arredamento interno moderno e minimalista, il quale rende l’abitazione straordinariamente confortevole.