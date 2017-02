Plus: La Coca Cola dimagrante arriva in Giappone

Coca Cola porta in Giappone “Plus” la nuova variante della celebre bibita più amata e consumata al mondo, scopriamo insieme di cosa si tratta. La nuova Coca Cola Light rispetto alla versione normale è meno calorica, adatta a coloro che sono a dieta.

Dimagrire con la Coca Cola?

Coca Cola Company è lieta di annunciare Plus, la prima Coca Cola che non contiene calorie e zuccheri, in ogni bottiglia vi sono 5 grammi di destrine ed alte fibre dietetiche. Una bottiglia di Plus al giorno durante i pasti principali consente di ridurre l’assorbimento dei grassi provenienti da cibi elaborati e di conseguenza moderare i livelli di trigliceridi nel sangue. A differenza della tradizionale, la Plus è la prima Coca Cola che può essere utilizzata giornalmente, e che potrebbe far bene alla salute.

Come indicato dallo spot pubblicitario che potete vedere in alto, la nuova bevanda verrà commercializzata nel paese del sol levante a partire dal 27 Marzo. Se vi recate in Giappone a partire da tale data, potete assaggiare la nuova bibita in uno dei tanti centri commerciali del paese. Non sappiamo se arriverà anche in terra nostrana, non ci resta che attendere per scoprirlo. Di seguito vi riportiamo il nostro podcast: