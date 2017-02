Nuove bevande da Starbucks Japan per la Primavera

La primavera è alle porte e con essa anche la fioritura dei ciliegi, per tale occasione la nota catena di ristoro Starkbucks Japan ha annunciato la disponibilità di nuove bevande da gustare con tazze da collezionare in edizione limitata.

Starbucks festeggia l’Hanami

Le nuove bevande entrano a far parte del già vasto menù di Starbucks a partire dal 15 Febbraio, stiamo parlando del Sakura Blossom Cream Latte e il Sakura Blossom Cream Frappucino. Le due bevande non saranno disponibili per sempre ma solo durante la fioritura dei ciliegi e quindi fino al 14 Marzo. Per cui se vi trovate in Giappone tra la metà di Febbraio e la metà di Marzo, potete pregustare queste nuove specialità.

A partire dal 15 Febbraio è possibile inoltre acquistare un set di tasse da collezionare, bicchieri e termos a tema primaverile della serie “The Harmony Collection” ad un costo che parte dai 1,500 yen ai 4,400 yen che al cambio attuale sono circa 35/40 euro. Dulcisi in fundo come si suol dire, a partire dal primo marzo arriverà la Purity Collection che prevede tazze e bicchieri da collezionare dai colori più tenuti ad un costo che parte dai 1,700 ai 4,500 yen.

Starbucks è una catena specializzata nella preparazione di dolci, caffè, frappè ed ogni altra prelibatezza da gustare in qualsiasi momento della giornata, un luogo preferito principalmente dagli occidentali che si recano in vacanza nel sol levante e desiderano fare una colazione più tradizionale.