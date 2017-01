Dragon Ball: Arrivano in Giappone i magici fagioli Senzu

Chi segue Dragon Ball sa quanto sono importanti i fagioli magici Senzu anche per un Super Sayan Blue. A partire da oggi in Giappone è possibile acquistarli e mangiarli ad un costo di soli 500 Yen (4 euro circa al cambio attuale).

I fagioli Senzu arrivano in Giappone

Se vi recate in Giappone, per la precisione al centro commerciale The Tokyo Hands, è possibile acquistare dei vasetti contenenti appunto i suddetti fagioli ricoperti di cioccolato, con i quali potete recuperare immediatamente le forze. I fagioli sono racchiusi in un barattolo marrone, lo stesso utilizzato nel Manga di Akira Toriyama. I cioccolatini sono stati ideati in vista del San Valentino e per rendere felici coloro che seguono Dragon Ball da tempo.

Non sappiamo se è possibile acquistarli anche altrove, probabilmente si ma non vivendo in Giappone non possiamo costatarlo con certezza. Se vi recate nel sol levante per lavoro, studio, vacanza o altro, vi consigliamo di fare una passeggiata a Tokyo per acquistarli, potrebbero tornarvi utili per fare dei souvenir ai vostri amici. Al costo di 4€ potete portarvi a casa il barattolo marrone contenenti alcuni fagioli “magici” Senzu al gusto cioccolato.

Se vi sentite stanchi dopo una giornata di lavoro, allora i Senzu fanno al caso vostro per rimettervi in sesto!