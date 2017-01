Giappone: Arriva il Trump Burger e costa solo 50 euro

Dal Giappone e per il Giappone arriva un nuovo costoso panino per coloro che non temono di spendere 50 euro per un singolo pasto. Il panino costoso in questione è chiamato Trump Burger, lanciato ufficialmente dalla catena BLT Steak.

BLT Steak annuncia il Trump Burger: Il panino per palati raffinati

Il Trump Burger è realizzato con ingredienti di alta qualità, dopotutto ha un costo di 50 euro. Il panino è composto da 150 grammi di filetto, 100 grammi di fois gras francese, spicchi di mela caramellata con tartufo, salsa realizzata con vino Porto, miele, aceto balsamico, zenzero e gruviera. Il prezzo ufficiale è di 5,800 yen che al cambio attuale sono circa 48 euro. I ristoranti ne realizzano solo 3 al giorno in quanto trattandosi di un panino molto costoso non è di certo alla portata di tutti.

BLT Steak ci tiene a precisare che per assaporare questa costosa prelibatezza, bisogna prenotare con qualche giorno di anticipo. Se vi recate in Giappone, potete trovare il BLT Steak a Tokyo nei distretti di Ginza e Roppongi, noti per essere i quartieri più ricchi della capitale. Ovviamente la suddetta catena è presente anche altrove in Giappone. Se ne trovate una, potete prenotare il vostro costoso Trump Burger.

Se avete assaggiato questo costoso panino,ci piacerebbe conoscere la vostra opinione a riguardo con un commento. La domanda sorge spontanea, siete disposti a mangiare 48 euro di panino?