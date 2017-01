Il meglio del Giappotour: Tutto quello che c’è da sapere

Chi non ha mai sognato e sogna tutt’ora di andare in Giappone? Lo scorso anno abbiamo realizzato questo grande desiderio grazie al Giappotour 55 GOLD. Quanto costa andare in Giappone affidandosi al suddetto tour? Cosa è incluso e cosa non lo è nel prezzo finale? In questo articolo vogliamo condividere con voi tutto quello che c’è da sapere.

Visitare il sol levante con il Giappotour

Solitamente quando si decide di andare in Giappone affidandosi al Giappotour lo si fa perchè:

Si cerca compagnia, quindi si desidera conoscere nuovi appassionati del Giappone

Ci si vuole adagiare sugli allori senza perdere giornate intere nel tentativo di creare uno o più itinerari validi

Si vuole visitare posti ben mirati senza il rischio di perdersi

Ci sono tante motivazioni che potrebbero spingere uno o più viaggiatori a scegliere il Giappotour anteponendolo al viaggio individuale o di coppia. Ogni anno il Giappotour organizza numerosi tour suddivisi in stagioni e interessi, ognuno di essi mirati ad una tematica differente, accontentando chi ama la parte feudale del Giappone, chi opta per la modernità, coloro che sono appassionati di videogiochi o altro.

Tra i tanti tour abbiamo deciso di fare il 55 GOLD in quanto includeva le tappe principali di nostro interesse tra cui Osaka, Kyoto, Tokyo, Nara, Odaiba e Kamakura. Il tour si è svolto nel pieno dell’estate ed andare in Giappone in questo periodo è come sottoporsi ad un Harakiri (suicidio samurai), le temperature a Kyoto sono infernali ed uscire fuori dall’Hotel è una vera e propria tortura, per tanto vi consigliamo di optare per altre stagioni, se proprio volete andare in estate, assicuratevi di non visitare il paese tra la fine di luglio e l’inizio di Agosto.

Nella programmazione vi erano due giorni liberi, abbiamo cosi colto occasione per recarci a Nikko per visitare la tomba dello Shogun Tokugawa ed ammirare un Giappone differente dal caos di Tokyo.

Quanto costa il Giappotour

Veniamo ora alla parte più interessante dell’argomento. Quanto costa realmente il Giappotour? Al momento della prenotazione molti sono ignari di quanto realmente si spenda per andare in Giappone, credendo e pensando che il costo richiesto comprenda l’intero viaggio, ma non è cosi, per cui ci teniamo a fare chiarezza. Al costo proposto che varia a seconda del tour scelto, sono comprese le seguenti cose:

Biglietti aerei (ebbene si, solitamente si fa almeno uno scalo) con il 55 GOLD lo scalo è avvenuto a Dubai

Assicurazione sanitaria (importantissima, se vi fate male è più doloroso il conto che il dolore stesso della ferita)

Prima colazione negli hotel (è inteso come il primo pasto negli Hotel dove soggiornate, valido quindi ogni giorno)

Pernottamento presso gli hotel indicati

Shinkansen (per spostarsi da Tokyo a Kyoto)

Servizi generici

Come potete vedere nella lista non sono compresi:

Pasti aggiuntivi come pranzo e cena

Souvenir (ci mancherebbe altro)

Spostamenti (bus, treni, metro ecc)

Entrata nei templi (molti sono a pagamento e l’entrata è a vostro carico)

Sicuramente ci sono altre cose ma in linea generale sono queste. In altre parole se pagate ad esempio 2000 euro per un Tour, preparatevi a portarvi dietro altre 1000 euro per mangiare, spostarvi, fare degli acquisti per parenti o amici ed entrare nei templi. Anche se alcune cose sono descritte chiaramente prima di prenotare il Tour, molti le ignorano, ritrovandosi la cosiddetta sorpresa. Non aspettatevi quindi di spendere come nel caso del Giappotour 55 Gold solo 2000 euro circa, le spese sono molto di più.

Non dovete mangiare? Non volete collegarvi in mobilità con il Pocket Wifi? Non avete intenzione i portare dei Souvenir ad amici o parenti? Vi spostate a piedi? Certo che NO ma sopratutto vi accontentate di vedere i templi dall’esterno? Sono tutte spese che vanno calcolate prima di intraprendere un viaggio e come con il Giappotour anche individualmente o di gruppo vi sono spese extra che vanno considerate.

Quando decidete di andare in Giappone, dovete sedervi al tavolo come si suol dire e considerare che avrete bisogno di:

Uno o più alloggi a seconda dei luoghi che visitate (potete risparmiare con le capsule o con altri metodi, vi consigliamo di visitare il sito www.marcotogni.it per maggiori informazioni)

Abbonamento ai mezzi di trasporto se avete intenzione di spostarvi spesso, altrimenti potete sempre pagarli individualmente

Il pocket Wifi (opzionale ma consigliato) se volete collegarvi a Internet sempre e dovunque

Assicurazione sanitaria (IMPORTANTISSIMA)

Biglietti aerei (andata e ritorno) se non fate scali, altrimenti più biglietti

Pasti giornalieri (Dovete pur nutrirvi no?)

Denaro extra per spese aggiuntive come souvenir, lavaggio dei vestiti ed altri imprevisti

Alla domanda “quanto costa andare in Giappone?” vi rispondiamo “è soggettivo”, in quanto il costo finale varia a seconda del periodo in cui andate, del tempo in cui restate, di cosa avete intenzione di visitare, tutto è soggettivo, c’è chi spende 1500 euro per un mese e chi invece (come nel nostro caso) 3500 euro circa per 12 giorni con il Giappotour, ma c’è da dire che oltre le cose incluse nel tour abbiamo:

Fatto molti souvenir

Assaggiate tutte le bevande di tutti i distributori di Tokyo e dintorni (probabilmente)

Assaggiati cibi di ogni tipo (della serie MAN VS FOOD)

Ci siamo spostati continuamente, ricaricando la SUICA 3 o forse 4 volte

Ci siamo coccolati come si suol dire, per cui la spesa è soggettiva ma bisogna tenere bene a mente che il costo del viaggio se andate con il Giappotour e vi consigliamo di farlo per i motivi citati in alto, non è solo quella mostrata!

Di seguito vi riportiamo un video riassuntivo del Giappotour 55 GOLD con i migliori momenti: