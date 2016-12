Giappone: Arrivano i cioccolatini a forma di capezzoli

Il Giappone non smette mai di stupirci e di sorprenderci. Quest’oggi ci giunge notizia dell’arrivo nei negozi di cioccolatini a forma di capezzoli, disponibili a partire dal prossimo anno, probabilmente in contemporanea con l’avvento del San Valentino, commercializzati da Mmme KIKI chiamati Choconip. Purtroppo non è uno scherzo anche perchè non ci troviamo di certo in Aprile, i cioccolatini di cui vogliamo parlarvi oggi sono realmente esistenti seppure non ancora disponibili nei negozi.

Choconip: Quando i capezzoli diventano cioccolatini

La cosa inquietante è che ogni set conterrà ben 8 differenti cioccolatini basati sui capezzoli femminili nel corso degli anni, partendo quindi da capezzoli di giovani ragazze fino all’età adulta, disegnati dall’artista giapponese contemporaneo Makoto Aido. La cosa più sconcertante è il prezzo degli stessi, parliamo di un costo pari a 5,500 yen ossia 48,00 euro al cambio attuale per una confezione di soli 8 ciocco capezzoli.

La data di lancio è fissata per il 6 Febbraio con preordini previsti per il 7 Gennaio 2017. Avete letto bene, questi cioccolatini sono cosi particolari e rari che bisogna prenotarli per assicurarsi una confezione nel periodo di lancio. Un regalo al quanto dubbioso da fare alla propria donna se fossimo in terra nostrana ma probabilmente gradito dai ragazzi giapponesi, in quanto come sapete nel sol levante a San Valentino sono le ragazze a preparare gustosi dolci ai ragazzi.

Vogliamo lasciarvi di seguito con una foto che mostra il design di tutti e 8 i coistosi capezzoli cioccolatosi che troverete nella confezione, suddivisi per età e quindi partendo dall’adolescenza fino alla vecchiaia: