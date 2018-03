Nuovo Trailer e Info per la 21° stagione dei Pokèmon

The Pokémon Company International ha alzato il sipario oggi sulla 21esima stagione della serie animata Pokémon.

Sinossi della serie Pokémon Sole e Luna – Ultravventure

La serie Pokémon Sole e Luna – Ultravventure, dove Ash e il suo migliore amico Pikachu mantengono il loro ruolo di punta, segue la storica coppia nel corso delle loro epiche avventure costellate di incontri con nuovi personaggi e con nuovi Pokémon nella regione tropicale di Alola.

Ash vede in sogno i Pokémon leggendari Solgaleo e Lunala e fa loro una promessa, ma quando si sveglia non riesce più a ricordarsela! Riuscirà il misterioso Pokémon chiamato Nebulino a fargli tornare la memoria? Insieme a questo nuovo amico e agli altri studenti della Scuola di Pokémon, Ash e Pikachu esploreranno la Fondazione Æther, un’organizzazione dedicata alla preservazione e alla cura dei Pokémon, che forse però nasconde qualche segreto! Ash e i suoi amici dovranno lavorare insieme per proteggere le persone e i Pokémon a cui tengono tanto da un potere tanto misterioso quanto sconosciuto.

La nuova stagione della tanto amata serie animata Pokémon andrà in programmazione su K2 nei prossimi mesi.