Dragon Ball Super si conclude a Marzo

In data odierna, sono giunte le conferme tramite l’account Twitter ufficiale, che Dragon Ball Super si concluderà definitivamente a partire da Marzo, con la fine della saga incentrata sullo scontro tra gli Universi.

Tramite il Twitter dell’account giapponese, possiamo leggere:

Ringraziamo tutti i telespettatori per il continuo sostengo, la serie Dragon Ball Super si concluderà con la saga della Sopravvivenza dell’Universo, per la fine di Marzo. Vi ricordiamo o informiamo, che un nuovo film su Dragon Ball uscirà quest’anno nelle sale cinematografiche, per cui restate sintonizzati. Anche se Dragon Ball Super si appresta alla sua conclusione, non è la fine per la serie.