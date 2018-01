Primo Trailer per il Manga ispirato a Rocky Joe

Rocky Joe compie 50 anni, per celebrare l’anniversario del Manga ideato da Asao Takamori e Tetsuya Chiba, TMS Entertainment, ha rilasciato il primo video promozionale con le sequenze animate, della serie Megalo Box, progetto ispirato proprio ad Ashita no Joe.

Megalo Box: La nuova serie animata ispirata a Rocky Joe

La serie animata farà il suo debutto ad Aprile 2018 e vanterà anche di un adattamento manga intitolato Megalo Box Shukumei no Souken, illustrato da Chikara Sakuma, quest’ultimo uscirà invece il 17 Febbraio 2018 sulle pagine della rivista Shonen Magazine Edge di Kodansha, composto da 104 pagine con tanto di tavole a colori.

Megalo Box segue le vicende di un uomo chiamato Junk Dog, il quale per vivere partecipa ad incontri clandestini di boxe truccati. Un giorno deciderà di giocarsi il tutto per tutto in una sfida sul Ring.

Ad occuparsi del progetto troviamo:

You Moriyama dirige la serie presso TMS Entertainment e ne cura il conceptual design.

Katsuhiko Manabe e Kensaku Kojima (Shinya Shokudo) scrivono e coordinano le sceneggiature

mabanua (Sakamichi no Apollon) compone la colonna sonora.

Ricordiamo che il manga Rocky Joe è pubblicato in Italia da Star Comics; le serie animate sono uscite su DVD Yamato Video – Koch Media.