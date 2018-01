Arriva il whisky di Devilman

Per festeggiare l’arrivo su Netflix del nuovo Anime di Devilman, lo shop online Otona no Ippin di Shogakukan, ha pensato bene di mettere in vendita per tutti gli appassionati, un whisky Invergordon 1972 speciale con etichetta Devilman.

Il whysky di Devilman

L’esperto di whisky “Hideo Yamaoka”, ha selezionato un whisky a grano singolo per onorare il Manga Devbilman di Go Nagai, lanciato tramite il settimanale Shoden Magazine di Kodansha, nel lontano 1972.

In occasione dei 50 anni dal suo debutto, arriva sul mercato il whisky a tema, invecchiato per ben 44 anni in una distilleria della città portuale di Invergordon nelle Highlands in Scozia. Il whisky è alcol al 48,9%, ogni bottiglia ne contiene circa 700 milliltri.

Inutile dire che il whisky, è andato a ruba, vendendo tutte le 252 bottiglie disponibili, al costo di ben 29.160 yen, che al cambio attuale corrispondono a circa 215 euro. Vi ricordiamo o informiamo, che questo mese, è andato in onda su Netflix, l’anime Devilman Crybaby, una mini serie composta da 10 episodi.

Credete davvero che un wisky invecchiato a tema Devilman valga la bellezza di oltre 200 euro?