Gli Animaniacs tornano con un Reboot di 2 stagioni

Correva l’anno 1993 quando gli Animaniacs debuttarono in TV per 5 anni. In data odierna, siamo venuti a conoscenza, del loro ritorno sottoforma di reboot, il quale sarà composto da ben 2 stagioni, ordinate da Hulu.

Il ritorno degli Animaniacs

La nuova serie reboot sarà realizzata in collaborazione con Amblin Television di Steven Spielberg e Warner Bros Animation. Ad occuparsi della produzione insieme a Sam Register (presidente di Warner Bros Animation) e Darryl Frank della Amblin Television, vi sarà lo stesso Spielberg in persona.

I nuovi episodi andranno in onda nel lontano 2020 tramite il servizio streaming di Hulu, il quale avrà inoltre in esclusiva, i 99 episodi della serie originale + le serie spinoff del Mignolo e Prof, Elmyra e Prof e naturalmente Tiny Toon Adventures.

Spielberg ha affermato:

Sono davvero felice ed orgoglioso che gli Animaniacs approdino su Hulu. Vogliamo riportare alla luce, il folle mondo di Yakko, Wakko e Dot, oltre alla serie classica dei Tiny Toon Adventures.

Gli Animaniacs racconta le vicende del folle trio, catturati e rinchiusi in una torre presso l’acquedotto degli studios.