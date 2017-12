Festeggia il 2018 con il nuovo Speciale di Doraemon

Il 2017 è giunto al capolinea, e in molti paesi sono già iniziati i preparativi per dare il benvenuto al nuovo anno. A partire da oggi, sarà trasmesso in Giappone, un nuovo speciale su Doraemon, il quale andrà in onda dalle 16 e 30 alle 17 e 30.

Doraemon saluta il 2017 con uno speciale

In un’ora di programmazione, verranno trasmessi dei mini ed inediti episodi. Nel primo intitolato “Juunishi Henshin Saikoro” (“Il dado della trasformazione dei dodici segni dello zodiaco cinese”), vedremo Nobita ei protagonisti dell’anime alle prese con l’astrologia cinese.

Nel secondo intitolato Yume no Channel (Il Canale dei Sogni), i protagonisti si riuniranno per discutere sul primo sogno del nuovo anno, che come da tradizione, a seconda della tipologia, assume un significato differente.

Concludendo, verrà riproposto l’episodio Typhoon no Fuuko trasmesso 10 anni fa. A partire dal 7 Gennaio, dalle 10 alle 11 e 50 sempre in Giappone, verrà trasmesso uno speciale chiamato “Doraemon Crayon Shin-chan 2018 Winter Anime Festival” il quale proporrà i nuovi episodi “Kami-sama Robot ni Ai no Te wo!” (“Le adorate mani del Dio Robot”) ed “Enpitsu de Ookanemochi” (“La matita del ricco”), con l’aggiunta della replica dell’episodio di Doraemon del 2009 “Nobisaemon no Hihou” (“Il tesoro di Nobisaemon’s”).

Vi ricordiamo che nel 2018, arriveranno nei cinema 2 nuovi film: “Eiga Doraemon: Nobita no Takarajima” (“Doraemon il film: L’Isola del Tesoro di Nobita”), il 3 Marzo 2018, ed “Eiga Crayon Shin-chan Bakumori! Kung-Fu Boys ~Ramen Tairan~” (“Crayon Shin-chan il film: Bakumori! i ragazzi del Kung-Fu- la ribellione del Ramen”), il 13 Aprile 2018.