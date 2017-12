Nuova serie animata per Lupin III da Monkey Punch

Chi non conosce il celebre Lupin? In data odierna, siamo venuti a conoscenza, della realizzazione di una nuova serie animata a cura di Monkey Punch, in occasione dei 50 anni.

Lupin festeggia i 50 anni con una nuova serie animata

La nuova serie si intitolerà “Lupin wa Ima mo Moeteiru ka?”, la quale prende riferimento dal primo episodio di Lupin III (“Lupin wa Moeteiru ka?”), inutile dire che verrà supervisionato dall’autore originale del manga, il quale mescolerà il materiale delle produzioni precedenti a materiale totalmente inedito.

Nella prima immagine diffusa sul web, che potete vedere in alto, notiamo un Lupin in tuta e casco da corsa, come nel primo episodio della serie animata andata in onda nel lontano 1971, che si tratti di un reboot o semplice cameo?

Cogliamo l’occasione per informarvi o ricordarvi, che attualmente è in cantiere la quinta serie animata, la quale seguirà le vicende lasciate in sospeso nella precedente, portando Lupin e la sua banda in Francia, dopo un breve periodo di tempo trascorso in Italia.