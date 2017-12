Ryu il Ragazzo delle Caverne arriva in Edicola

In data odierna, veniamo a conoscenza, che la serie animata realizzata da Shotaro Ishinomori intitolata “Ryu: Il ragazzo delle caverne“, arriva in Edicola con una nuova collezione in DVD.

Ryu il Ragazzo delle Caverne approda in Edicola

Come anticipato al Lucca Comics 2017, Yamato Video, ha annunciato l’arrivo in Edicola, in collaborazione come sempre, con la Gazzetta dello Sport, della serie animata in DVD, del Ragazzo delle Caverne.

La prima uscita è già disponibile per l’acquisto e include 11 episodi in un box composto da 2 DVD, mentre la seconda uscita che includerà gli utlimi 11 episodi, sarà disponibile a partire dalla prossima settimana al prezzo di 12,99 euro.

Per la prima volta, la serie completa di Ryu il ragazzo delle caverne arriva in Edicola con 2 imperdibili uscite, le quali includono tutti gli episodi del suddetto anime, ambientato nell’epoca preistorica, tratto dal Manga di Shotaro Ishinomori.

Ogni uscita viene accompagnata da un esclusivo Booklet.