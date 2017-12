Capitan Tsubasa – Holly e Benji torna con una nuova serie animata

Dopo il lancio del recente videogioco Mobile per Android e iOS, Holly e Benji tornerà anche con una nuova serie animata in Giappone tramite l’emittente TV Tokyo a partire da Aprile 2018.

Una nuova serie animata per Holly e Benji

La nuova serie animata si intitolerà Captain Tsubasa e racconterà le vicende di Tsubasa dall’inizio del Manga, quindi possiamo definirla una sorta di Reboot della saga.

Toshiyuki Kato dirige la serie animata presso lo studio David Production

Atsuhiro Tomioka si occupa della sceneggiatura

Hajime Watanabe cura il character design e direzione generale dell’animazione

Hayato Matsuo si occupa della colonna sonora

Yoshikazu Iwanami è il direttore del suono

Vi ricordiamo o informiamo. che Captain Tsubasa è giunto in Italia grazie a Star Comics, mentre in Giappone ha debuttato tramite la casa editrice Shueisha dal 31 Marzo del 1981 al 26 Aprile del 1988 per un totale di 37 volumi, mentre la serie animata composta da 128 episodi, è giunta da noi nel 1986.

Di seguito il primo teaser trailer: