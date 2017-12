Dragon Ball torna in edicola con i DVD

La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, sono lieti di annunciare, la collana in DVD di Dragon Ball, la quale sarà disponibile con la prima uscita, a partire dal 6 Dicembre, per un totale di 21 DVD composti da 8 episodi ciascuno al costo di 6,99 euro.

Dragon Ball torna in Edicola

La prima leggendaria serie di Dragon Ball in una collana in DVD da collezione. Avventure incredibili, amici da difendere, avversari da battere. Il viaggio alla ricerca delle leggendarie Sfere del Drago sta per ricominciare! La collana completa della prima, indimenticabile, serie di Dragon Ball torna finalmente in DVD.

Goku, Crili, Bulma, il Genio delle tartarughe e i loro amici ti aspettano in un’edizione da collezione, per rivivere tutte le emozioni del cartone animato che ha segnato un’intera generazione.

Il piano dell’opera comprende le seguenti uscite: