Batman Ninja arriva nei Cinema Giapponesi nel 2018

In occasione del Tokyo Comiccon, è stato annunciato l’arrivo nei cinema giapponesi, di Batman Ninja, realizzato dallo studio Kamikaze Douga in collaborazione con Warner Bros. Il progetto in fase di lavorazione da 3 anni, debutterà nel sol levante durante il 2018.

E se Batman fosse un ninja?

Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli sul film, in merito a coloro che hanno partecipato per la sua realizzazione:

Kazuki Nakashima, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo noto per Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann Kill la Kill, ha curato la sceneggiatura del film

Junpei Mizusaki, CEO e fondatore dello studio Kamikaze Douga, autore dell’animazione delle sigle di apertura de Le Bizzarre Avventure di JoJo e Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stadust Crusaders; Takashi Okazaki, si occupa della regia

Crusaders; Takashi Okazaki, si occupa della regia L’autore di Afro Samurai , si è occupato della caratterizzazione grafica dei personaggi

, si è occupato della caratterizzazione grafica dei personaggi Yuugo Kanno (Psycho-Pass, JoJo: Diamond Is Unbreakable, Ajin) ha composto la colonna sonora

Tra gli sceneggiatori inglesi troviamo Leo Chu ed Eric Garcia, i produttori esecutivi di Afro Samurai e Resurrection

Di seguito vi riportiamo il trailer mostrato durante l’evento: