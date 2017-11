Dynit: Gli Anime di Gennaio 2018

Il 2017 sta volgendo al termine, in occasione dell’arrivo del nuovo anno, Dynit ha svelato i primi Anime che debutteranno a Gennaio, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le novità di Dynit per il 2018

Fate/Stay Night [Unlimited Blade Works ] Stagione 2 Limited Edition Box

Ep. 13-25, 3 DVD, 39,99 Euro |3 BD, 49,99 Euro

Nella città giapponese di Fuyuki, a dieci anni dalla quarta guerra del Santo Graal, viene messo in atto per la quinta volta un rituale. Sette maghi evocheranno sette diversi spiriti eroici del passato, e li controlleranno per prevalere in una sfida mortale dove il vincitore potrà vedere un proprio desiderio esaudito dal Santo Graal.

L’uscita è prevista per il 31 Gennaio 2018

Hurricane Polymar

Eps 1-26, 3 Blu-Ray, 39,99 Euro

In Questo Angolo Di Mondo Special Edition – First Press

2 DVD, 24,99 Euro | 2 Blu-Ray, 29,99 Euro

Suzu Urano è una giovane e allegra ragazza che nel 1944 si trasferisce nella piccola cittadina di Kure, sulla costa nella prefettura di Hiroshima, dove sposa Shūsaku Hōjō, un giovane impiegato che lavora nella locale base navale. Suzu diventa ben presto indispensabile nella gestione della vita familiare, e mentre si occupa delle faccende domestiche quotidiane, prepara anche deliziosi e creativi pranzetti nonostante le difficili condizioni economiche causate dalla guerra.

Nel 1945, i bombardamenti delle forze armate americane colpiscono Kure, con effetti devastanti per tutti i cittadini e il loro modo di vivere. La vita di Suzu cambia in modo irrevocabile, ma con perseveranza e coraggio continua a tirare avanti e a vivere la vita al massimo. Questa bellissima e tragica storia dimostra come anche di fronte alle avversità e alle perdite, le persone possano riunirsi e ricostruire la propria vita.