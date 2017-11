Detective Conan torna nel 2018 con un nuovo film

Tramite il primo numero del 2018 della rivista Weekely Shonen Sunday, siamo venuti a conoscenza che il 22° lungometraggio animato ispirato al manga di Detective Conan di Gosho Aoyama, arriverà nelle sale cinematografiche del Giappone il 13 Aprile 2018, con il titolo Meitantei Conan: Zero no Shikkounin (Detective Conan: l’esecutore di Zero).

Un nuovo lungometraggio per Detective Conan

Il lungometraggio è scritto da Takeharu Sakurai, autore delle sceneggiature dei precedenti quattro film, con la direzione affidata a Yuzuru Tachikawa, regista noto per Death Parade e Mob Psycho 100.

Vi ricordiamo che Gosho Aoyama, l’autore di Detective Conan, lanciò il Manga per la prima volta il 2 Febbraio del 1994 tramite la rivista Weekly Shonen Sunday edita da Shogakukan, attualmente la raccolta comprende oltre mille capitoli racchiusi in 93 volumetti, il nuovo sarà disponibile da Dicembre in Giappone.

Nel 2000 il manga è stato premiato come il miglior shonen del momento, ispirando una serie animata trasmessa dall’8 Gennaio 1996 e composta attualmente da ben 875 episodi oltre a vari spin-off, OAV, special ed altro ancora.

In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics (91 volumi al momento). Vi informiamo che arriverà anche in edicola prossimamente con La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.