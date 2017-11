Koch Media: Tutte le uscite di Dicembre 2017

Koch Media, tramite un comunicato stampa, ha ufficialmente annunciato tutte le uscite di Dicembre in Home Video, partendo dal secondo e ultimo cofanetto di Dragon Ball GT a molte altre uscite, scopriamole insieme.

Le uscite Koch Media di Dicembre 2017

Come recita il comunicato stampa, il secondo e ultimo cofanetto di Dragon Ball GT, include 6 DVD con i restanti episodi della serie animata.

La storia si svolge cinque anni dopo gli avvenimenti di Dragon Ball Z, e si conclude a 40 anni dal primo incontro tra Goku e Bulma, con Goku ormai cinquantaduenne. La storia inizia con il ritorno di Goku dall’allenamento con Ub, reincarnazione del Majin Bu originale, con cui il saiyan era partito alla fine di Dragon Ball Z. Tornato bambino a causa di un desiderio mal formulato da parte di Pilaf a Red Shenron, Goku vive nuove avventure in compagnia della nipote Pan e di Trunks e affronta nuovi nemici per garantire la pace sulla Terra.

La seconda importante uscita, riguarda il cofanetto a forma di forziere che racchiude 13 film e 4 speciali di One Piece in 15 DVD o Bluray, acquistabile sia tramite Amazon che fumetterie con uscita fissata per il 12 Dicembre al costo di 101,40€ per l’edizione Blu Ray e 73,83€ per i DVD.

Di seguito vi riportiamo i dettagli:

BOX 1 – 4 FILM

1. One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2. One Piece: Avventura all’Isola Spirale

3. One Piece: Il tesoro del re

4. One Piece: Trappola mortale

BOX 2 – 4 FILM

5. One Piece: La spada delle sette stelle

6. One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7. One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8. One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

BOX 3 – 4 FILM

9. One Piece: Il miracolo dei ciliegi in fiore

10. One Piece: Avventura sulle isole volanti

11. One Piece Film: Z

12. One Piece 3D: L’inseguimento di Cappello di Paglia

13. BOX 4: ONE PIECE GOLD

BOX 5 – 4 SPECIALI TV

1. One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

2. One Piece: Un tesoro grande un sogno

3. One Piece: L’ultima esibizione

4. One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia