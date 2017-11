General Daimos arriva in Edicola con la serie animata

Il terzo atto della trilogia dei robottoni di Tadao Nagahama arriva in edicola nel formato DVD, per una splendida collezione. Dopo la conclusione di Combattler V con la tredicesima uscita del 21 Novembre, la collana di serie animate di Yamato Video dedicata ai robottini, prosegue con General Daimos, grazie al Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.

General Daimos arriva in Edicola

Il primo DVD sarà disponibile in edicola Martedì 28 Novembre, di seguito la presentazione ufficiale dell’opera:

I Baamesi vogliono la guerra!

Solo Kazuya, a bordo del Daimos, potrà fermare l’insensato massacro! In edicola GENERAL DAIMOS, componente dell’ormai classica “Trilogia Romantica” realizzata da Tadao Nagahama (terzo dopo Combattler V e Vultus 5) e primo robot controllato direttamente dai movimenti del corpo del proprio pilota.

Vi attendono 44 imperdibili episodi in 11 uscite settimanali per rivivere le gesta di Kazuya, Erika, Kyoshiro, Nanà e degli altri mitici eroi in lotta contro il crudele Olban! La prima uscita in edicola è fissata per martedì 28 Novembre 2017.