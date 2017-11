Collector’s Edition incompleta per Your name

Attraverso Facebook, Dynite ha comunicato ai clienti che hanno acquistato le Collector’s Edition di Your Name, che alcune delle stesse potrebbero essere incomplete, a causa di un errore commesso durante il confezionamento.

Se avete acquistato l’edizione da collezione di Your Name, e vi accorgete che al suo interno non vi è la riproduzione della pellicola, potete scrivere una mail a [email protected] con oggetto PELLICOLA YOUR NAME, segnalando la mancanza e specificando l’indirizzo, ricevete il prodotto a domicilio gratuitamente.

La Collector’s Edition di Your Name, comprende:

Bluray + DVD con i BONUS

Colonna sonora in formato CD

Booklet di 100 pagine

Riproduzione pellicola

Poster

10 Cartoline

Braccialetto

