Dragon Ball Super si avvicina alla conclusione?

Giunta in Italia all’episodio 52, la nuova serie incentrata sull’universo di Dragon Ball, intitolata Super, potrebbe vedere la sua conclusione in Giappone nel corso del 2018, precisamente il 25 Marzo 2018 con la puntata 133.

Dragon Ball Super si conclude nel 2018?

Secondo quanto riportato sul blog giapponese Yaraon, il cofanetto 11 delle raccolte in DVD e Bluray della serie animata, conterrà 13 episodi, quindi dalla 121 alla 133, a differenza di altri cofanetti che generalmente includono 12 episodi e non 13.

La pubblicazione dell’undicesimo cofanetto è prevista per il 3 Luglio 2018. Vi ricordiamo che questo mese sono stati registrati tre nuovi domini legati all’universo di Dragon Ball, il che significa che la serie potrebbe proseguire in altri modi per i prossimi 3 anni.

Vi informiamo che a partire da Novembre, sarà disponibile il primo cofanetto di Dragon Ball Super in Italia, venduto in esclusiva Yamato Shop, tramite il negozio online o fisico.

Durata: 300 min​. approx.​

​(versione integrale / senza censure)​

​​Sottotitoli: Italiano (con traduzione fedele ai dialoghi originali)​

​Extra: Sigle originali e sigle senza crediti

​​Audio​ BD​: ​​Italiano PCM 2.0, Giapponese PCM 2.0​

​Audio​ DVD: Italiano Dolby Digital 2.0, Giapponese Dolby Digital 2.0​

Formato BD: ​1.78:1, 16:9 anamorfico (1080p High Definition – Nativo) Formato​ DVD ​:1.78:1, 16:9 anamorfico

Se siete interessati invece ad acquistarle online, potete reperirle tramite i link che seguono: