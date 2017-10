Yamato Video annuncia i Blu-ray e DVD di Dragon Ball Super

Con un comunicato stampa pubblicato su Facebook, Yamato Video ha ufficialmente annunciato l’arrivo dei primi Blu-ray e DVD di Dragon Ball Super, la nuova serie animata in onda su Italia 1 e in concomitanza in Giappone.

La serie arriverà dunque in un Box da 12 episodi ciascuno con la prima uscita in esclusiva Yamato Shop a partire dall’8 Novembre, acquistabile in anteprima presso il padiglione dedicato al Lucca Comis and Games.

Dragon Ball Super arriva in DVD e Blu-ray

Yamato Video ci tiene ad informare la clientela che non è possibile durante la fiera ritirare le copie pre-ordinate online, per tanto è consigliabile acquistarle direttamente in fiera per ottenerle in anteprima.

Se siete interessati invece ad acquistarle online, potete reperirle tramite i link che seguono: