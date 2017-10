Il professor Layton torna nel 2018 con una serie animata

LEVEL 5 a distanza di 7 anni dal lungometraggio “L’eterna Diva”, ha ufficialmente annunciato che il professore più amato dai videogiocatori, tornerà non solo nel settore videoludico con un nuovo titolo (si vocifera per Nintendo Switch), ma anche con una serie animata composta da 26 episodi.

Il professor Layton torna nel 2018

Il Professor Layton è indubbiamente uno dei franchise più amati e venduti in tutto il mondo, dal Paese dei Misteri al recente capitolo uscito su iOS, Android (per la prima volta) e naturalmente su Nintendo 3DS.

La nota saga, famosa per la quantità generosa e ben realizzata di enigmi e rompicapi, la quale vede come protagonisti Il professor Hershel Layton e il suo aiutante Luke Triton, tornerà nel 2018 con una serie animata composta da 26 episodi, trasmessa sia in Giappone che in Europa (non ci è dato di sapere se in contemporanea).

Si vocifera che nella serie animata cosi come nel nuovo videogioco, sarà nuovamente presente la figlia del professor Layton ossia “Katrielle“, la quale ha debuttato recentemente in un videogioco distribuito per la prima volta sul Mobile.

Non ci resta che attendere per ulteriori informazioni.