Yu-Gi-Oh! Duel Links: Arriva la serie TV Yu-Gi-Oh! GX

Konami ha annunciato che dal 28 settembre, all’interno del celebre videogioco mobile Yu-Gi-Oh! Duel Links, sarà inclusa una seconda serie animata TV, quella di Yu-Gi-Oh! GX. Questo titolo sarà disponibile questo inverno anche in versione PC, via Steam.

Arriva la seconda serie per Yu-Gi-Oh!

Il protagonista, Jaden Yuki, frequenta la Duel Academy per diventare il miglior Duellante del mondo insieme a un altro celebre personaggio, Alexis Rhodes, che apparirà molto presto nel gioco. Nuove Carte Mostro tratte dall’era di Yu-Gi-Oh! GX che saranno disponibili in-game.

L’aggiornamento di Yu-Gi-Oh! GX includerà nuove ambientazioni giocabili e nuove missioni, dando a tutti i videogiocatori l’opportunità di vivere un’emozionante nuova avventura. La seconda novità riguarda l’uscita della versione Steam, prevista nel corso dell’inverno. I duellanti potranno utilizzare le carte ottenute in mobile sulla versione PC del gioco.

La serie di Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (ideato da Kazuki Takahashi), che è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996, ed è ora alla quinta generazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (in onda su tutti i canali affiliati a TV Tokyo). KONAMI ha rilasciato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, conta ancora numerosissimi appassionati in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti basati su Yu-Gi-Oh! per intrattenere e divertire i propri utenti in ogni parte del mondo.