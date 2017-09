E se IT fosse Anime?

Tra poche settimane la nuova trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Stephen King “IT” arriverà in Italia. Il noto artista Mike Anderson, ha deciso di reinterpretare Pennywise, il clown assassino di IT in versione Anime.

IT diventa Anime?

Basato sul romanzo del Re dell’Horror, IT racconta la storia di una promessa fatta 28 anni fa, 7 adulti decidono di riunirsi a Derry nel Maine per affrontare una terribile creatura che molti anni prima rapiva e uccideva i loro coetanei. Gli omicidi sono ricominciati a distanza di tempo e i protagonisti oramai adulti, decidono di affrontare la minaccia che si cela nelle fogne della città.

Il cast del film è il seguente:

Diretto da Andy Muschietti (La Madre)

Jaeden Lieberher (Midnight Special) nel ruolo di Bill Denbrough

Finn Wolfhard (Stranger Things) nel ruolo di Richie Tozier

Sophia Lillis nel ruolo di Beverly Marsh

Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) nel ruolo di Stan Uris

Wyatt Oleff (Guardiani della Galassia) nel ruolo di Eddie Kaspbrak

Chosen Jacobs (Hawaii Five-0) nel ruolo di Mike Hanlon

Jeremy Ray Taylor (42) nel ruolo di Ben Hanscom

Bill Skarsgard (Hemlock Grove, The Divergent Series: Allegiant) nel ruolod i Pennywise il Clown.

Vi lasciamo di seguito ad una seconda immagine animata realizzata dall’autore: