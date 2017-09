The Pokémon Company International alza il sipario sul film Pokémon Scelgo te!

The Pokèmon Company International in collaborazione con Fathom Events, è lieta di annunciare l’arrivo nelle sale cinematografiche del tanto atteso film Pokèmon Scelgo Te!, con la prima proiezione fissata per il 5 Novembre alle ore 12:55 negli Stati Uniti ed altri paesi dell’Unione Europea ed una seconda alla ore 19 del 6 Novembre.

I Pokèmon tornano al Cinema con Scelgo Te!

I biglietti per il film Pokémon Scelgo te! possono essere acquistati online su www.FathomAnimation.com oppure ai botteghini delle sale cinematografiche che aderiscono all’iniziativa. I fan del Gioco di Carte Collezionabili, potranno ricevere una carta speciale raffigurante un Pikachu con il berretto da Allenatore fino ad esaurimento scorte.

Gli spettatori inoltre, riceveranno un codice QR che consente di sbloccare un evento di gioco in Pokèmon Ultrasole e Ultraluna per Nintendo 3DS dopo la proiezione del film, in data 17 Novembre. Il suddetto codice permetterà di sbloccare anche un Pikachu con berretto.

Per ingannare l’attesa, The Pokémon Company International ha organizzato delle distribuzioni di Pikachu speciali per i videogiochi, di seguito le date:

Dal 19 al 25 settembre: Pikachu di Ash (Berretto Originale)

Pikachu di Ash (Berretto Originale) Dal 26 settembre al 2 ottobre: Pikachu di Ash (Berretto Hoenn)

Pikachu di Ash (Berretto Hoenn) Dal 3 al 9 ottobre: Pikachu di Ash (Berretto Sinnoh)

Pikachu di Ash (Berretto Sinnoh) Dal 10 al 16 ottobre: Pikachu di Ash (Berretto Unima)

Pikachu di Ash (Berretto Unima) Dal 17 al 23 ottobre: Pikachu di Ash (Berretto Kalos)

Pikachu di Ash (Berretto Kalos) Dal 24 al 30 ottobre: Pikachu di Ash (Berretto Alola)

Il film Pokémon Scelgo te! racconta il primissimo incontro e le avventure iniziali di Ash e Pikachu alla ricerca del Pokémon leggendario Ho-Oh. Il duo incontrerà lungo la strada volti familiari e nuovi personaggi come gli Allenatori Sami e Amina e perfino un enigmatico nuovo Pokémon: il Pokémon misterioso Marshadow. In questa storia unica che narra i primi passi di una delle amicizie più amate della cultura popolare, non mancano sfide e lotte Pokémon di carattere epico.