Daltanious Il Robot del Futuro: Arriva il cofanetto per il primo volume

Yamato Video e Koch Media hanno ufficialmente annunciato che a partire dal 30 agosto, sarà disponibile il primo cofanetto per Daltanious: Il Robot del Futuro, il quale conterrà 6 DVD con gli episodi della serie animata.

Un cofanetto per Il Robot del Futuro

La civiltà aliena degli Akron invade la terra. La maggior parte della popolazione terrestre è costretta a vivere in baraccopoli. Un gruppo di bambini durante la fuga finisce in una base spaziale diretta dal Professor Earl, fuggito dal suo pianeta distrutto dagli Akron. Il professore aiuterà Dani e Ken-To e sconfiggere la minaccia aliena e salvare il pianeta, a bordo dell’astronave Gumper e dei robot Antares, con l’aiuto del leone robot Beralios, dando vita al potente Daltanious.

La serie è composta da 47 episodi suddivisi in 2 uscite ed è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel lontano 1981, ottenendo il successo sperato sulla scia di Goldrake e Mazinga Z, dopo tutto si sa che in quel periodo i robottoni la facevano da padrone. Daltanious è stato il primo super robot dotato di una componente animale, il primo dunque ad avere la testa di un leone sul petto. Nel cofanetto è ovviamente presente la sigla originale cantata dai Superobots.

Il nome Daltanious è un riferimento a D’Aragnan, il celebre protagonista del racconto “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas.