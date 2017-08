Dynit annuncia i DVD e Blu-ray di Your Name!

L’opera di Makoto Shinkai, arriva in occidente nel formato DVD e Bluray, ad annunciarlo è stato Dynit attraverso Facebook, il quale ha informato tutti i fans che le edizioni italiane in Home Video saranno disponibili a partire da Ottobre.

Your Name arriva in Italia in Home Video

Sul nostro mercato sono previste ben 4 differenti versioni di Your Name:

Standard edition in DVD

Blu-ray

Steelbook DVD + Blu-ray

Collector’s Edition DVD + Blu-ray

Non ci è dato di sapere per ora il costo ma l’unica cosa che ci è dato conoscere è la data di lancio fissata per questo Ottobre, tramite ovviamente rivenditori come Amazon o specializzati.

Trama

Your Name narra la storia di due ragazzi di nome Mitsuha e Taki. Mitsuha è una liceale che sogna lo stile di vita di Tokyo ma vive in una cittadina rurale tra le montagne con la sorella minore e la nonna, Taki invece è un ragazzo liceale che vive nella grande capitale giapponese e tra le sue passioni vi è l’arte, lavora part-time in un ristorante italiano. Un giorno Mitsuha sogna di essere un ragazzo e il medesimo giorno Taki sogna di essere una liceale, cosa si cela dietro i loro sogni?

Diretto e scritto da Makoto Shinkai (La Voce delle Stelle, Il Giardino delle Parole), Your Name è uscito nelle sale giapponesi il 26 agosto, mentre in quelle italiani a gennaio 2017 grazie alla Dynit.