Annunciato l’Anime L’Attacco dei Giganti – Lost Girls

Il romanzo di Hiroshi Seko pubblicato da Planet Manga e suddiviso in 2 volumi diventa un Anime, ci stiamo riferendo naturalmente all’Attacco dei Giganti: The Lost Girls, scritto da Hiroshi Seko e illustrato da Ayumu Kotake.

The Lost Girls diventa Anime

La serie animata sarà composta da 3 OAV disponibili con la tiratura limitata dei volumi 24,25 e 26 del Manga di Hajime Isayama, mentre il 24° tankobon uscirà l’8 Dicembre nelle librerie del Giappone, seguito dal 25 il 9 Aprile 2018 e dal 26 il 9 Agosto del 2018.

L’Attacco dei Giganti — Lost Girls si compone di tre racconti e vede come protagoniste Mikasa e Annie: Lost in the Cruel World, Wall Sina, Goodbye e Lost Girls; i primi due racconti sono tratti dalle visual novel presenti come bonus nel terzo e sesto disco dell’edizione speciale in Blu-ray della prima serie animata, mentre il terzo è un racconto totalmente originale.

Il romanzo ha dato vita ad un manga in due volumi. Vi ricordiamo o informiamo, che di recente si è conclusa la seconda stagione dell’Anime, il quale vedrà una terza il prossimo anno salvo imprevisti.