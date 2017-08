Netflix annuncia nuovi Anime in arrivo

A quanto pare la seconda stagione di Castlevania e i Cavalieri dello Zodiaco non sono gli unici Anime in arrivo su Netflix nel corso del 2018. In data odierna veniamo a conoscenza di nuove serie che saranno disponibili dal prossimo anno sulla nota piattaforma, scopriamole insieme.

Tutti gli Anime in arrivo su Netflix nel 2018

In occasione dell’evento Anime Slate 2017 di Netflix svoltosi il 2 Agosto presso il Tokyo International Forum, siamo venuti a conoscenza delle serie animate che saranno disponibili sulla piattaforma nel corso del prossimo anno, e ve le riportiamo di seguito:

Rilakkuma Series (Kari): Anime composto da 10 episodi brevi che festeggiano il 15° anniversario del franchise

Lost Song: Anime originale ideato, scritto e diretto da Morita to Junpei (Occultic;Nine) e realizzato da LIDENFILMS e Dwango

Baki: Trasposizione animata in 26 episodi del manga omonimo di Keisuke Itagaki (Garouden) prodotta da TMS Entertainment (Lupin III)

Sword Gai The Animation: Trasposizione del manga Sword Gai di Toshiki Inoue, Osamu Kine e Keita Amamiya pubblicato sulla rivista Monthly Hero’s di Shogakukan

A.I.C.O.: Incarnation: Anime fantascientifico diretto da Kazuya Murata (Fullmetal Alchemist: La Sacra Stella di Milos, Gargantia) presso lo studio Bones composto da 12 episodi e trasmessi in tutto il mondo a partire dalla Primavera 2018

B: The Beginning: Thriller futuristico diretto da Kazuto Nakazawa (Kill Bill, Moondrive, Parasite Dolls) & Yoshiki Yamakawa (Little Busters!) e realizzato da Production I.G, composto da 12 episodi e previsto per la Primavera del prossimo anno.

In occidente invece arriveranno anche

Kakegurui: Anime ispirato al manga di Homura Kawamoto & Tōru Naomura

Fate/Apocrypha: Tratto dalle novel di TYPE-MOON e Yuichiro Higashide

Cannon Busters: Anime prodotto da Manga Entertainment, Nada Holdings e dallo studio di animazione Satelight (Noein)