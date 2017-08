I cavalieri dello zodiaco arrivano su NETFLIX con un remake

Trasmesso negli anni 80 e 90 , i Cavalieri dello Zodiaco arriveranno anche su Netflix a breve ma con una serie inedita, un remake realizzato per l’occasione.

Il ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco

Mantan Web e Comic Natalie nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Tokyo il 2 Agosto, è stato annunciato che il servizio di streaming a pagamento Netflix ospiterà il remake in computer grafica dei Cavalieri dello Zodiaco, prodotto dalla Toei Animation e basato sul manga originale di Masami Kurumada.

Il titolo provvisorio è Knights of the Zodiac – Saint Seiya e vede una prima stagione composta da 12 episodi, i quali copriranno gli eventi che vanno dalla Guerra Galattica ai Cavalieri d’Argento. A dirigere l’opera presso la Toei Animation è Yoshiharu Ashino (D.Gray-man Hallow), sceneggiatura a cura di Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger e coordinate da Eugene Son.

Il character design è affidato a Terumi Nishii (Le Bizzarre Avventure di JoJo – Diamond is Unbreakable), mentre il design delle armature a Takashi Okazaki (Afro Samurai). Non ci è ancora dato di sapere quando sarà disponibile, non ci resta che attendere per scoprirlo.