Pokémon Scelgo te arriva nelle sale cinematografiche

I Pokèmon tornano al Cinema con Scelgo Te, il nuovo lungometraggio che sarà proiettato a Novembre, grazie all’accordo relativo ai diritti per la distribuzione cinematografica internazionale ottenuti da Pokèmon Company.

Scelgo te racconta il primo incontro e le avventure iniziali di Ash e Pikachu alla ricerca del Pokémon leggendario Ho-Oh, durante l’avventura Ash farà la conoscenza degli Allenatori Sami e Amina e si imbatterà nel misterioso Pokémon Marshadow.

Come storia delle origini, il film Pokémon Scelgo te! è il modo ideale per una nuova generazione di fan dei Pokémon di scoprire come è cominciata l’amicizia tra Ash e Pikachu, ma allo stesso tempo offre ai fan di lunga data una prospettiva nuova su come sono iniziate le loro epiche avventure.

Siamo lieti di questa collaborazione con Fathom Events, la cui esperienza nel campo delle distribuzioni cinematografiche esclusive donerà ai fan e ai loro familiari l’opportunità di incontrarsi e di condividere l’esperienza entusiasmante della visione sul grande schermo di un film di animazione Pokémon.