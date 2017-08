Osama Game: Da Manga ad Anime

Il celebre romanzo per smartphone che ha ispirato diversi manga e un film live action, vedrà presto la luce come Anime. Tramite il 16° numero della rivista Manga Action di seinen pubblicata da Futabasha dal 1967, siamo venuti a conoscenza che il celebre horror Osama Game – Il gioco del Re ideato da Nobuaki Kanazawa, vedrà una serie animata che andrà in onda da Ottobre.

Osama Game diventa Anime

Osama Game nasce nel 2009 come romanzo per cellulari, 2 anni più tardi vide il primo live action seguito da 4 serie di Manga con illustrazioni di Hitori Renda, Renji Kuriyama, J-ta Yamada e l’ultimo capitolo nuovamente da Renjo.

I manga sono divisi in volumi pubblicati tra il 2012 e il 2014 e intitolati:

Osama Game – Il Gioco del Re La Fine? (Ousama Game: Shukyoku,) di Renji Kuriyama

Osama Game Le Origini (Ousama Game: Kigen) di J-ta Yamada

Ousama Game: Rinjo di Renji Kuriyama

In Italia i romanzi e le serie manga sono in corso di pubblicazione per Planet Manga.