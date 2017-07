High School DxD BorN arriva in Italia senza censure

Fin dagli anni 80/90 gli Anime in Italia sono sempre stati censurati anche per futilità, lasciando agli italiani il beneficio del dubbio su alcune scene inspiegabili. A quanto pare l’era delle censure sta volgendo al termine e lo dimostra l’arrivo di High School DxD BorN “INTEGRALE” sul canale MAN-GA di Sky a partire dal 4 Agosto.

High School DxD BorN su SKY senza censure

La serie verrà proposta in lingua originale con sottotitoli in italiano tramite il celebre canale di Sky. La messa in onda è fissata per le 22:45 di Venerdì con cadenza settimanale. La serie è basata sulle light novel scritte da Ichiei Ishibumi e illustrate da Miyama Zero attualmente in fase di pubblicazione fin dal 20 Settembre del 2008 attraverso l’imprint Fujimi Fantasia Bunko del gruppo Kadokawa Corporation, mentre in Italia è a cura di Planet Manga, la quale sta pubblicando l’opera di Hiroji Mishima.

La serie animata si compone di 12 episodi trasmessi per la prima volta dal 4 Aprile al 20 Giugno 2015, diretta da Tatsuya Yanagisawa (regista di High School Dxd e High School Dxd New) presso TNK, il medesimo studio che ha lavorato al celebre School Days e alle precedenti trasposizioni animate di High School DxD. Per tanto, se volete vedere la serie animata in questione senza censure ed ovviamente con doppiaggio in giapponese, non vi resta che sintonizzarvi su MAN-GA di Sky a partire dal 4 Agosto in tarda serata.