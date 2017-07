700 episodi per Dragon Ball Super? Il sogno di una doppiatrice giapponese

E mentre Dragon Ball Super raggiunge il 100° episodio, c’è chi si chiede quanto sia lontano il finale dell’anime. Una delle doppiatrici giapponesi della saga, Masako Nozawa, colei che presta la sua voce a Goku, ha espresso in una recente dichiarazione il desiderio di arrivare a 700 episodi.

Masako: Dragon Ball Super è una serie molto vasta

Abbiamo raggiunto 100 episodi in Dragon Ball Super in poco tempo, mi sono meravigliata di questo, probabilmente arriveremo a 200 episodi da qui a breve. Ultimamente sto ricevendo messaggi dai fan ogni giorno e ciò mi rende felice. Anche quando sono fuori per una passeggiata la gente mi dice guardo la serie animata ogni settimana, è troppo interessante. Il mio sogno ed obiettivo è quello di raggiungere 700 episodi, a tutti i fan chiedo di sostenermi e tifare per me!

Di seguito vi riportiamo il numero di episodi delle varie serie:

Dragon Ball : 153 episodi;

Dragon Ball Z : 291 episodi + 2 speciali;

Dragon Ball GT : 64 episodi + 1 speciale;

Dragon Ball Kai : 159 episodi;

Dragon Ball Super : 100 episodi attualmente

Riuscirà a coronare il suo sogno? Solo il tempo potrà dirlo.

Dragon Ball Super è una serie animata prodotta dalla Toei Animation e trasmessa in Giappone tramite l’emittente televisiva Fuji. Ambientata cronologicamente dopo la sconfitta di Majin Bu, in Italia la serie è ferma per ora all’episodio 27 in quanto i nuovi episodi sono attualmente in fase di doppiaggio. Il manga invece ha cadenza mensile ed è stato realizzato da Akira Toriyama con la collaborazione di Toyotaro.

Il debutto del manga è avvenuto il 20 Giugno del 2015 ed attualmente è giunto al 25° capitolo di cui i primi 20 raccolti in 3 volumi. Il terzo volume è disponibile a partire da oggi in Giappone mentre in Italia la pubblicazione è affidata a Star Comics con il primo volume pubblicato il 26 Aprile, il secondo pubblicato il 24 Maggio e il terzo previsto per Novembre.