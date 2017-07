Seven Deadly Sins: Arriva il film d’animazione

In occasione del Nanatsu no Taizai FES tenutosi a Tokyo, è stato ufficialmente annunciato l’arrivo di un nuovo film d’animazione incentrato su Seven Deadly Sins, atteso nei cinema del sol levante nell’estate del 2018, basato sul manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki e pubblicato sul Weekly Shonen Magazin di Kodansha.

Un film d’animazione per Seven Deadly Sins

In concomitanza con l’annuncio del nuovo film d’animazione, è stato svelato anche l’arrivo della nuova stagione animata che verrà trasmessa probabilmente nel sol levante a partire da questo inverno. Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) è un manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki sul Weekly Shōnen Magazine (Kodansha), attualmente conta 226 capitoli pubblicati. La serie ha raggiunto i 27 volumi, quest’ultimo pubblicato il 14 luglio in Giappone. In Italia, il manga è edito da Edizioni Star Comics giunto al volume 19.

Cogliamo occasione per comunicarvi che Bandai Namco ha ufficialmente annunciato lo sviluppo del videogioco intitolato “THE SEVEN DEADLY SINS: KNIGHTS OF BRITANNIA“ che arriverà in esclusiva su PlayStation 4 ad inizio 2018 anche in Europa.

“The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia va ad arricchire la nostra straordinaria line-up di giochi ispirati agli anime”, ha dichiarato Antoine Jamet, Brand Manager di BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Siamo certi che tutti gli appassionati di anime e i fan di The Seven Deadly Sins saranno davvero felici di partecipare a questa fantastica avventura e affrontare le sue frenetiche battaglie”

The Seven Deadly Sins è una leggendaria banda di ribelli che è stata accusata di aver rovesciato il Regno di Lionesse e per questo ricercata dalla guardia reale dei Cavalieri sacri. Ma quando appare una giovane ragazza con un sincero desiderio in mente e la determinazione di trovare i Seven Deadly Sins, lo scenario cambia e inizia un’avventura straordinaria!

Di seguito vi riportiamo il trailer diffuso su Twitter: