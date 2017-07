Entertainment One annuncia nuovi contenuti per Peppa Pig

Entertainment One (eOne) ha annunciato l’avvio della produzione di nuove serie di episodi di Peppa Pig, che si aggiungono agli oltre 50 inediti della serie nr.7, in programmazione sul canale leader in Italia per i bambini – Rai Yoyo – da gennaio 2017. Con le nuove serie, gli episodi che vedono protagonista la simpatica maialina rosa, prodotti e diretti dal premiato studio di animazione Astley Baker& Davies, raggiungeranno una quota davvero considerevole!

I 117 nuovi episodi attualmente in produzione saranno disponibili a partire dalla primavera del 2019, in concomitanza con il quindicesimo anniversario del brand, assicurando così una robusta presenza TV per Peppa Pig anche nei prossimi quattro anni.La settima serie (52 episodi standard + 1 episodio speciale), di cui Rai Yoyo ha iniziato la programmazione a gennaio di quest’anno (con un’anteprima speciale a Natale 2016), sarà invece in onda sino alla fine del 2018.

Creata nel 2004, la serie animata prescolare di eOne è oggi distribuita in 180 paesi, riscontrando ovunque un enorme successo. Fin ad oggi, i fan in tutto il mondo hanno scaricato più di 36,8 milioni di app Peppa Pig. La brevità degli episodi, la semplicità delle storie e la lingua utilizzata hanno decretato l’indiscusso successo della serie in tutto il mondo. Peppa PiG genera oltre 1 miliardo di dollari di ricavi delle vendite ogni anno. Il brand ha oltre 800 licenziatari nel mondo. Solo in Italia, dall’autunno 2012 – anno in cui la graziosa maialina rosa è approdata sugli schermi italiani – fino al 2016, il ricavato delle venditi dei prodotti Peppa Pig ha raggiunto livelli eccezionali, in particolare nelle categorie giocattoli – con oltre 100 milioni di vendite – e prodotti editoriali – dove ad esempio Giunti Editore ha venduto oltre 8 milioni di libri mentre il magazine di Centauria ha raggiunto il secondo posto tra i magazine per bambini con oltre 70.000 copie vendute ogni mese.