Capitan Harlock torna con una nuova trilogia

Attraverso la divulgazione di materiale pubblicitario durante la fiera parigina Japan Expo, Anime Japan ha ufficialmente annunciato la produzione di una nuova trilogia incentrata su Capitan Harlock intitolata “The Zero Century“, la quale vedrà non solo il ritorno del celebre personaggio ma anche di Emeraldas e Maetel da Queen Emeraldas e Galaxy Express, ideati da Leiji Matsumoto.

Annunciata una nuova trilogia per Capitan Harlock

Ogni film d’animazione sarà incentrato su un personaggio differente, partendo da Emeraldas in uscita nei cinema nel 2020 proseguendo con Herlock nel 2023 e Maetel nel 2026. Il progetto The Zero Century è frutto della collaborazione tra lo studio Gainax (autori di Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra, Neon Genesis Evangelion) e Production Good Book (autori di Miss Hokusai).

I film sono diretti da Hiroyuki Yamaga (regista de Le Ali di Honneamise, sceneggiatore di Gundam 0080, produttore di Evangelion) con i personaggi a cura di Yoshiyuki Sadamoto (Nadia, Evangelion, Wolf Children), il mecha design di Katsumi Itabashi (Harlock Saga, L’Arcadia della Mia Giovinezza) e la direzione dell’animazione di Toshihisa Kaiya (Haikyu!).

Capitan Harlock è un manga di fantascienza scritto e illustrato da Leiji Matsumoto e serializzato tra il 1977 e 1979. In Italia il manga fu pubblicato nel 2001 dalla Panini Comics e fu adattato in una serie Anime prodotta dalla Toei Animation e trasmessa in Giappone tra il 1978 e 1979 e in Italia su Rai 2 nel 1979.