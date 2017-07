Nuova serie per Lupin III

Lupin III torna con la quinta serie annunciata ufficialmente in occasione del Japan Expo di Parigi per celebrare il 50° anniversario dalla nascita della serie.

Una nuova avventura per Lupin III

Dopo le vicende che lo hanno visto protagonista nell’Italia ai giorni odierni, lanciata 2 anni fa, a distanza di svariati anni dall’ultima serie, Lupin III sta per tornare con una quinta serie ambientata questa volta in Francia intitolata Adventure in France (che fantasia eh?).

Lupin III nasce inizialmente manga ideato e realizzato da Monkey Punch nel 1967, basato sul protagonista dei romanzi di Maurice Leblanc. La prima serie animata risale al 1971 per un totale di 23 episodi, la seconda è stata trasmessa dal 1977 al 1980 con ben 155 episodi, la terza tra il 1984 e il 1985 con 50 episodi e la quarta nel 2015 con 26 episodi.

Ogni serie viene accompagnata da film d’animazione, special tv e OVA oltre degli anime spin-off tra cui La Donna Chiamata Fujiko Mine lanciato nel 2012 per un totale di 13 episodi. Non ci è dato di sapere quando partiranno gli episodi ma stando a quanto affermato dal produttore, la messa in onda inizierà proprio in Francia.

Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo a condividerle con voi.