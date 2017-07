Dragon Ball Super: Animazioni riciclate per il 97° episodio

Dragon Ball Super probabilmente è la serie più criticata di sempre, non è di certo la prima volta che le animazioni sono al centro della scena ed oggi vogliamo parlarvi di qualcosa che molti reputano scandaloso, critici ai quali non sfugge questo particolare che probabilmente non avete notato, dite la verità!

Riciclando le animazioni

A distanza di 20 episodi e 5 mesi, gli autori di Dragon Ball Super hanno deciso di riciclare alcune delle animazioni proposte in passato nell’ultimo episodio della serie, non sappiamo se questa decisione è stata presa per risparmiare tempo o denaro, sta di fatto che i critici si sono accorti di questo e non hanno esitato a renderlo pubblico.

Come potete vedere dalla breve clip pubblicata su Twitter e che vi condividiamo di seguito, alcune delle scene viste in passato vengono ripetute durante il torneo del potere, dopo tutto perchè sprecarsi a creare nuove animazioni quando è possibile utilizzare quelle già create in passato?

A voi i commenti!

Here’s the reused animation from last night’s episode and its NEP. pic.twitter.com/SKLgtUaEr1 — Ajay (@AnimeAjay) 2 luglio 2017

Dragon Ball Super è una serie animata prodotta dalla Toei Animation e trasmessa in Giappone tramite l’emittente televisiva Fuji. Ambientata cronologicamente dopo la sconfitta di Majin Bu, in Italia la serie è ferma per ora all’episodio 27 in quanto i nuovi episodi sono attualmente in fase di doppiaggio. Il manga invece ha cadenza mensile ed è stato realizzato da Akira Toriyama con la collaborazione di Toyotaro.

Il debutto del manga è avvenuto il 20 Giugno del 2015 ed attualmente è giunto al 25° capitolo di cui i primi 20 raccolti in 3 volumi. Il terzo volume è disponibile a partire da oggi in Giappone mentre in Italia la pubblicazione è affidata a Star Comics con il primo volume pubblicato il 26 Aprile, il secondo pubblicato il 24 Maggio e il terzo previsto per Novembre.