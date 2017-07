Nuovi Anime in arrivo nell’Amazon Prime Video

Amazon ha ufficialmente annunciato l’arrivo di nuovi Anime sulla piattaforma Prime Video, ciò è possibile grazie ad un accordo legato alla distribuzione esclusiva degli stessi che il noto colosso ha stipulato con Animeism, la quale racchiude le reti giapponesi MBS, TBS e BS-TBS.

Amazon Prime Video si apre a nuovi Anime

Uno dei nuovi Anime ad arrivare sulla piattaforma è Shokoku no Altair, la trasposizione del manga storico e fantasy di Kotono Kato a cura dello studio Mappa, il quale farà il suo debutto ufficiale a partire dal 7 Luglio, seguito da Rage of Bhamut: Virgin Soul che sarà disponibile a partire dalla metà dell’estate.

Altri anime confermati sono Wellcome to the Ballroom previsto dall’8 Luglio e i seguenti che faranno parte del canale Anime Strike di Amazon Prime Video:

Katsugeki! Tōken Ranbu (1 Luglio)

Love & Lies (3 Luglio)

DIVE!! (5 Luglio)

Vatican Miracle Examiner (7 Luglio)

Made in Abyss (7 Luglio)

Hitorijime My Hero (8 Luglio)

Princess Principal (9 Luglio)

Lights of the Clione (12 Luglio)

Hell Girl 4 (14 Luglio)

Non ci è dato di sapere se arriveranno anche in Italia in quanto per ora il rilascio avverrà solo in USA e Giappone. Per quanto riguarda l’ultima parte di Anime si parla anche di un possibile debutto in terra nostrana, non ci resta che attendere per scoprirlo. Vi ricordiamo o informiamo che se avete l’abbonamento Prime su Amazon, non sono previsti costi aggiuntivi per usufruire del servizio di streaming on demand.