Oshiri Tantei: Il detective sedere

La Toei Animation in collaborazione con Poplar Publishing, annuncia la produzione di una nuova serie animata che vede come protagonista un detective dalla faccia a sedere intitolato Oshiri Tantei.

Non è di certo la prima volta che assistiamo ad una serie animata cosi stramba e di certo Oshiri Tantei non è una novità, in quanto esistono già dei libri per bambini, per tanto si tratta semplicemente di un adattamento ad anime.

Gli episodi sono stati diretti da Megumi Ishitami e saranno pubblicati GRATUITAMENTE sul canale Youtube ufficiale della Toei Animation. Yuki Sanpei si occuperà del doppiaggio del protagonista mentre Ayaka Saito presterà la sua voce al cane assistente Brown, il narratore è invece affidato a Ikkei Watanabe.

Poplar Publishing ha pubblicato il primo libro di Oshiri Tantei nel 2012, riscuotendo un grande successo. Attualmente sono 6 i volumi pubblicati per un totale di 1.5 milioni di copie stampate. Di seguito vi riportiamo una breve preview della suddetta serie animata, inutile dire che per ora non verrà pubblicata in Italia (probabilmente mai) ma potrebbe esserci la remota possibilità che venga sottotitolata: