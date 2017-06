Batman e Superman diventano allenatori di Pokèmon in una parodia animata

Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se Batman e Superman fossero allenatori di Pokèmon? A quanto pare qualcuno l’ha fatto, realizzando una parodia animata originale quanto divertente che vi invitiamo a vedere.

Quando i Supereroi incontrano i Pokèmon

Tramite il canale Youtube di Cartoon Hooligans, veniamo a conoscenza dell’esistenza di una parodia animata chiamata Metropolis City Pokèmon Gym, che vede come protagonisti Batman e Superman alle prese con un combattimento nella Fortezza della Solitudine, ma questa volta le armi utilizzate non sono pugni, abilità o gadget tecnologici ma i Pokèmon che prendono nome dai personaggi dell’universo DC.

Chi tra Batman e Superman riuscirà ad avere la meglio in questo epico scontro? Non vi resta che vederlo da voi tramite il video che segue. Vi informiamo inoltre che la parodia è stata realizzata basandosi sul celebre BATMAN VS SUPERMAN, dimostrando di come la rivalità tra i due possa sfociare anche in un combattimento tra Pokèmon. Se volete suonarle di santa ragione a SUPERMAN nei panni di BATMAN o viceversa, vi invitiamo a giocare a INJUSTICE 2, disponibile su PC, Console, Smartphone e Tablet.

Detto questo, vi rimandiamo al video della parodia: