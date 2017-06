L’Attacco dei Giganti torna nel 2018 con la terza stagione

La seconda stagione dell’Attacco dei Giganti si è conclusa con il dodicesimo episodio. A differenza di quanto accaduto con quest’ultima, non dovremo attendere molto per proseguire la storia, in quanto in data odierna è stato annunciato che la terza stagione sarà disponibile dal prossimo anno in Giappone.

I giganti tornano nel 2018

L’episodio finale della seconda stagione è ufficialmente disponibile anche in Italia tramite la piattaforma di video streaming VVVVID.it. Per coloro che si sono lasciati sfuggire la prima o la seconda serie è possibile vederla GRATIS.La piattaforma necessita di registrazione o login Social e propone degli spot pubblicitari durante la trasmissione degli episodi.

In Italia il manga è edito da Planet Manga ed è giunto al 21° volume pubblicato il 4 Maggio del 2017. Ad oggi sono stati pubblicati un totale di 93 capitoli di cui i primi 90 sono racchiusi in 22 volumi con il 23° in uscita il 9 Agosto.

Il successo del Manga ha dato vita ad una serie animata trasmessa nel 2013 con la prima stagione da 25 episodi ed una seconda giunta quest’anno da 12 episodi.

Trama